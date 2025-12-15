Greift der GAK im Winter bei Wiegele und Murg zu?

Die Gefühlslage beim GAK ist rund um die Weihnachtstage wieder weitaus optimistischer als noch vor ein paar Wochen. Der Klassenerhalt scheint durchaus realistisch und doch ist nicht alles rosig. Sportchef Tino Wawra ist zwar der Meinung, dass die „Roten“ auch mit dem aktuellen Kader die Liga halten können. Doch um tatsächlich sorgenfrei durchs Frühjahr zu kommen, MUSS der GAK wohl im Winter am Transfermarkt zuschlagen. Insbesondere am Tormannsektor scheint Handlungsbedarf.