Zweithöchste Warnstufe

Advent zwischen Punsch, Pollern und Sturmgewehren

Österreich
29.11.2025 18:00
So wie hier in Villach rüsten sich die Christkindl- und Adventmärkte gegen mögliche ...
So wie hier in Villach rüsten sich die Christkindl- und Adventmärkte gegen mögliche Terror-Anschläge mit Fahrzeugen.(Bild: Stadtmarketing Villach)

Terrorgefahr im Advent: Die Sicherheitslage auch in Österreich ist aufgrund des Nahost-Konfliktes weiterhin angespannt. Laut Verfassungsschutz „bleibt die Gefährdung durch islamistisch motivierte Akteure hoch“. Im Visier der Fanatiker stehen dabei auch Christkindlmärkte.

Der Hass auf Israel und alles Westliche vereint die radikalen Fans der IS-Mörderbande und anderer Terrorgruppen dieser Welt. Auch der äußerst brüchige Gaza-Frieden hat die angespannte Sicherheitslage nicht beruhigt.

„Code Orange“ wegen TikTok-Fanatiker
Radikales Gedankengut gewinnt durch islamistische Influencer auf TikTok oder anderen sozialen Medien nach wie vor Zulauf. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) analysiert in ihrem Lagebild laufend die Bedrohungsbilder. Aktuell beobachtet der heimische Verfassungsschutz jedenfalls rund 130 islamistische Gefährder. Also Personen, die – oftmals über das Internet – sich dermaßen radikalisiert haben, dass sie quasi als tickende Zeitbomben gelten.

Sicherheits-Lokalaugenschein von Innenminister Gerhard Karner und Landespolizei-Vizepräsident ...
Sicherheits-Lokalaugenschein von Innenminister Gerhard Karner und Landespolizei-Vizepräsident Dieter Csefan auf dem Wiener Rathausplatz(Bild: BMI/Schober)

Derzeit gibt es zwar keine Hinweise auf Terrorpläne, aber die nach dem Hamas-Massaker und Israels Gegenschlag mit dem Einmarsch in Gaza vor zwei Jahren von 3 auf 4 erhöhte Warnstufe bleibt. „Code Orange“ bedeutet im Klartext eben eine „konkrete Gefährdungslage und eine gestiegene Anschlagsgefahr“. 

Zwischen Punsch, Terror-Pollern und Sturmgewehren
Deshalb verstärkt die Polizei heuer wieder ihre Präsenz auf den Christkindlmärkten quer durchs Land. Auch die leidigen Poller, um Auto- oder Lkw-Anschläge zu verhindern, prägen wieder das Bild der Städte.

Zitat Icon

Die Menschen sollen einen sicheren und schönen Advent feiern können. Auch robust ausgerüstete Polizeidirektion-Einheiten werden als Fußstreifen präsent sein.

ÖVP-Innenminister Gerhard Karner zur Sicherheitslage

Innenminister Gerhard Karner gibt den Marschbefehl vor: „Die Menschen sollen einen sicheren und schönen Advent feiern können. Zivile Beamte des Verfassungsschutzes und auch robust ausgerüstete Einheiten der Polizeidirektion (Anmerkung: teils mit schwerer Bewaffnung wie Sturmgewehre) werden als sichtbare Fußstreifen präsent sein.“

Ein IS-Schläfer aus Afghanistan plante zu Weihnachten 2024 einen teuflischen Anschlag auf den ...
Ein IS-Schläfer aus Afghanistan plante zu Weihnachten 2024 einen teuflischen Anschlag auf den Salzburger Christkindlmarkt.(Bild: Antonio Lovric, Krone KREATIV)

Ziel sei ein höchstmögliches Maß an Sicherheit, Maßnahmen würden in enger Abstimmung mit Veranstaltungs- und Sicherheitsbehörden umgesetzt. Dass neben Taschelziehern und Trickdieben die erhöhte Wachsamkeit wegen Anschlagsgefahr notwendig ist, zeigt die jüngste Verurteilung eines jungen IS-Schläfers zu 15 Jahren Haft in Salzburg.

Zwei Prozesse wegen Terror auf Weihnachtsmärkten
Der 22-jährige Afghane hatte zu Weihnachten im Vorjahr einen teuflischen Terroranschlag auf den Christkindlmarkt, die Festung Hohensalzburg und den Bahnhof durchführen wollen.

Und in Deutschland läuft gerade der Prozess gegen das in einem Glaskäfig weggesperrte „Monster von Magdeburg“. Der gebürtig aus Saudi-Arabien stammende Mann hatte mit einem BMW-Geländewagen sechs Menschen vier Tage vor Weihnachten 2024 totgefahren.

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
