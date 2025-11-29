Advent zwischen Punsch, Pollern und Sturmgewehren

Derzeit gibt es zwar keine Hinweise auf Terrorpläne, aber die nach dem Hamas-Massaker und Israels Gegenschlag mit dem Einmarsch in Gaza vor zwei Jahren von 3 auf 4 erhöhte Warnstufe bleibt. „Code Orange“ bedeutet im Klartext eben eine „konkrete Gefährdungslage und eine gestiegene Anschlagsgefahr“.