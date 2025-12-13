Oldest winner
Darts madness! 71-year-old causes a World Championship sensation
Huge sensation at the World Darts Championship! In the first round, 71-year-old Singaporean Paul Lim knocked Jeffrey de Graaf, ranked 47th in the world, out of the tournament 3:1, making him the oldest match winner of a World Championship.
Lim is a living darts legend. The 71-year-old Singaporean made history back in 1990 when he threw the first nine-darter in tournament history at the World Championships.
Decades later, Lim is still making headlines: In his 28th (!) World Championship participation, he became the oldest participant and oldest match winner of all time. In round one, he sensationally prevailed against Jeffrey de Graaf.
Now against Humphries or Evetts
In the second round, Lim will face the winner of the match between Luke Humphries and Ted Evetts. Can Lim create the next mega-sensation? ...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.