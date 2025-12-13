Rieder “Vikings” make a big haul against Altach!

The result:

SV Ried - SCR Altach 3:0 (1:0)

Ried, BWT Oberösterreichische Arena, 3220 spectators, referee Emil Ristoskov



Goals: 1:0 (43.) Bajic, 2:0 (61.) Rossdorfer, 3:0 (80.) Havenaar





Yellow-red card: Massombo (73rd/foul)



Yellow cards: Sollbauer, Havenaar or Koller, Diawara, Milojevic, Greil, Bähre, Ouedraogo



Ried: Leitner - Steurer, Havenaar (91. Kirnbauer), Sollbauer - Bajic (91. Weissenbacher), Mayer (91. Wernitznig), Rasner (78. Boguo), Pomer - Baljlicz - Kiedl, Rossdorfer (86. Scherzer)

Altach: Stojanovic - S. Ingolitsch, Zech, Koller (85. Jäger), Ouedraogo - Milojevic (60. Demaku), Bähre (85. Oswald) - Mustapha (77. Hrstic), Massombo, Greil - Diawara (77. Yalcin)