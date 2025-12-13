Star shielded
Crazy! Messi visit to India ends in chaos
A visit by Lionel Messi to Kolkata, India, ended in chaotic scenes on Saturday!
After the world champion from Argentina, who was shielded by the fans, had only played for around 20 minutes, disappointed spectators threw plastic seats towards the pitch and stormed the pitch. The supporters complained that Messi had only spoken to politicians and VIP guests. West Bengal state officials announced an investigation.
"Didn't even see his face!"
"We paid 12,000 rupees (around 115 euros) but didn't even see his face," a fan told the Indian news agency ANI.
Messi is currently on a tour in India, the world star is to visit concerts, charitable organizations or soccer events in Kolkata, Hyderabad, Mumbai and New Delhi. Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal, apologized to Messi and the fans for the "regrettable incident". An inquiry committee will now be set up to investigate the incident.
