Star shielded

Crazy! Messi visit to India ends in chaos

Nachrichten
13.12.2025 12:55
Pure chaos on the occasion of a visit by Lionel Messi
Pure chaos on the occasion of a visit by Lionel Messi(Bild: Krone KREATIV/AFP/DIBYANGSHU SARKAR; AFP/MEGAN BRIGGS)

A visit by Lionel Messi to Kolkata, India, ended in chaotic scenes on Saturday!

After the world champion from Argentina, who was shielded by the fans, had only played for around 20 minutes, disappointed spectators threw plastic seats towards the pitch and stormed the pitch. The supporters complained that Messi had only spoken to politicians and VIP guests. West Bengal state officials announced an investigation.

(Bild: EPA/PIYAL ADHIKARY)
(Bild: EPA/PIYAL ADHIKARY)
(Bild: EPA/PIYAL ADHIKARY)

"Didn't even see his face!"
"We paid 12,000 rupees (around 115 euros) but didn't even see his face," a fan told the Indian news agency ANI.

(Bild: EPA/PIYAL ADHIKARY)
(Bild: AFP/DIBYANGSHU SARKAR)
(Bild: AFP/DIBYANGSHU SARKAR)

Messi is currently on a tour in India, the world star is to visit concerts, charitable organizations or soccer events in Kolkata, Hyderabad, Mumbai and New Delhi. Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal, apologized to Messi and the fans for the "regrettable incident". An inquiry committee will now be set up to investigate the incident.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

