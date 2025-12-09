Putschversuch in Benin: „Opfer auf beiden Seiten“

Die beninischen Streitkräfte wurden bei ihrem Einsatz gegen die Putschisten von der Armee des Nachbarlandes Nigeria unterstützt. Das nigerianische Präsidialamt erklärte, auf Ersuchen Benins hätten Kampfflugzeuge Angriffe in Cotonou ausgeführt. Auch Bodentruppen seien im Benin im Einsatz. Die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS) erklärte, es würden auch Soldaten aus Ghana, der Elfenbeinküste und Sierra Leone nach Benin entsandt, um der Regierung bei der „Aufrechterhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung“ zu helfen.