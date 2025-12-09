Heftige Kämpfe
Putschversuch in Benin: „Opfer auf beiden Seiten“
Eine Gruppe von Militärs hatte am Sonntag die Absetzung des beninischen Präsidenten Patrice Talon verkündet. Der Putschversuch wurde jedoch vereitelt. Die heftigen Kämpfe forderten aber offenbar mehrere Tote.
Es habe „Opfer auf beiden Seiten“ gegeben, darunter die Ehefrau des militärischen Generalstabschefs, erklärte die Regierung am Montag nach einer Krisensitzung. Etwa zwölf Aufständische wurden festgenommene, weitere sind auf der Flucht.
„Präsident und Familie in Sicherheit“
Aus Kreisen des Präsidialamts hieß es, bei den rebellierenden Militärs handle es sich „um eine kleine Gruppe von Menschen, die nur Zugang zum Fernsehen haben“. Weiter hieß es: „Die Stadt und das Land sind vollkommen sicher. Auch der Präsident und seine Familie sind sicher.“
Plan der Putschisten sei es gewesen, „den Präsidenten aus dem Amt zu entfernen, die Institutionen der Republik an sich zu reißen und die bestehende Ordnung anzufechten“, erklärte Kabinettssekretär Edouard Ouin-Ouro am Montag.
Die beninischen Streitkräfte wurden bei ihrem Einsatz gegen die Putschisten von der Armee des Nachbarlandes Nigeria unterstützt. Das nigerianische Präsidialamt erklärte, auf Ersuchen Benins hätten Kampfflugzeuge Angriffe in Cotonou ausgeführt. Auch Bodentruppen seien im Benin im Einsatz. Die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS) erklärte, es würden auch Soldaten aus Ghana, der Elfenbeinküste und Sierra Leone nach Benin entsandt, um der Regierung bei der „Aufrechterhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung“ zu helfen.
„Baumwollkönig“ muss nächstes Jahr Macht abgeben
Der 67-jährige ehemalige Geschäftsmann Talon wird auch als „Baumwollkönig von Cotonou“ bezeichnet. Nach zehn Jahren im Präsidentschaftsamt muss er laut Verfassung im April 2026 die Macht abgeben. Seine Amtszeit war von solidem Wirtschaftswachstum geprägt, jedoch auch von einer Zunahme islamistischer Gewalttaten.
