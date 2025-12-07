Operation in Salzburg
After jumping: 16-year-old dies in skiing accident
A tragic accident occurred on a ski slope in Salzburg on Saturday. A 16-year-old boy jumped over a crest, overlooked a fallen skier and went off the piste. He died a short time later from his serious injuries.
The fatal accident took place on the Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl. The man from Tennengau had jumped over a crest and overlooked a skier who had fallen below him.
The scene took place in the Absolutpark at the exit area of the "Beginner Line" - where jumping is expressly permitted. The 16-year-old wanted to avoid the skier who had just stood up, went off the piste and crashed in open terrain.
Died in hospital
The teenager succumbed to his serious injuries in hospital. Witnesses had described the course of the accident. The Austrian was flown to Schwarzach Hospital by rescue helicopter after the fall, still seriously injured.
