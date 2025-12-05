Vorteilswelt
Swimming - Short course

Luka Mladenovic wins European Championship bronze in the 200 m breaststroke!

Nachrichten
05.12.2025 19:31
Luka Mladenovic
Luka Mladenovic(Bild: GEPA)

Luka Mladenovic from Salzburg won his second bronze medal at the European Short Course Swimming Championships on Friday in Lublin, Poland!

0 Kommentare

In the final, the 21-year-old improved his Austrian record of 2:03.42 minutes set the day before in the semi-final to 2:02.48, leaving almost half a second gap to fourth place. Gold went to Spain's Carles Coll Marti in 2:00.86 minutes, silver to Dutch world record holder Caspar Corbeau in 2:01.27 minutes.

Mladenovic's best performance over the long breaststroke had stood at 2:04.84 minutes until Thursday. He had already won bronze in the 100 m breaststroke at these championships, and Carinthia's Heiko Gigler also finished third in the 100 m medley.

Now holds nine international podium places
Mladenovic still has the breaststroke sprint ahead of him, in which he reached the long course world championship final in the summer. Including all international junior medals, he now has nine podium places. His three Junior World Championship medals in 2022 and three U23 European Championship gold medals in early summer this year were outstanding before his trip to Poland.

Later in Friday's final session, Simon Bucher will be competing from an Austrian perspective in the final of the 100 m dolphin and in two semi-finals, Bernhard Reitshammer in the 200 m medley and Gigler in the 100 m crawl.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

