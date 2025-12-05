Tragedy in Upper Austria
Bus against car: car driver (70) has now died
Tragic end to a serious accident. On Thursday evening, a car collided with a bus in Alkoven (Upper Austria). The driver of the car was trapped and was eventually rescued. However, the 70-year-old succumbed to his serious injuries in hospital on Friday night.
It is still not completely clear how the serious accident occurred in the evening traffic on the busy B129 in Alkoven. At around 4.40 p.m. on Thursday, the bus, which was traveling on behalf of the Upper Austrian Transport Association, and the car collided at kilometer 19, shortly after the town limits.
Couple trapped in the car
The driver of the car, a 70-year-old man, and his wife (67) were trapped and had to be freed from the completely destroyed wreckage by the fire department using heavy equipment. The pensioner was taken to the accident hospital in Linz, where he succumbed to his serious injuries in the evening hours.
Nine passengers and the driver in the bus were also injured by the force of the collision. However, help arrived quickly and they were examined and treated by a family doctor at his practice nearby. Six vehicles and two emergency doctors from the Red Cross and the Samaritans were deployed.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
