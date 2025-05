Schnecken aus Kärnten werden immer beliebter

Kleine Anfänge und immer mehr Abnehmer

Der erste Abnehmer war der ehemalige Krumpendorfer Hof. Man kann die Delikatesse in Gasthäusern bestellen, aber auch in Tophotels, wie im Schlosshotel Velden oder im Seefels. „Selbst am Arlberg haben wir viele Abnehmer“, erzählt Salanda.