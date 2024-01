Rot-weiß-rote Ski-Dame macht mit 23 Jahren Schluss

Silber bei der Junioren-WM 2021

Die 23-Jährige hat eine bewegte, aber erfolgreiche Karriere hinter sich. Zur Saison 2019/20 schaffte „Leni“ den Sprung aus dem VSV-Jugend- in den ÖSV-Nachwuchskader. Da die erhofften Resultate in jenem Winter ausblieben, verlor sie den Kaderstatus wieder. Zurück im VSV und betreut von Martin Lackner trumpfte die Head-Pilotin aber in der Saison 20/21 groß auf! Erst feierte sie im Riesentorlauf von Hochfügen den ersten Sieg in einem FIS-Rennen, ehe sie in Berchtesgaden als RTL-Dritte ihr erstes Europacup-Podest holte. Die Krönung des Winters: Silber im Super-G bei der Junioren-WM in Bansko (Bul).