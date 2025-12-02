Todesopfer bei Großbrand: War es Brandstiftung?

Herausfordernder Einsatz für Feuerwehr

Die Brandintensität am Montagabend war enorm, beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern, hinter der Eingangstür stand der Bereich in Vollbrand, wie die Feuerwehr am Dienstag berichtet. 14 Einsatzfahrzeuge mit rund 60 Feuerwehrleuten waren im Großeinsatz. „Es war eine große Herausforderung, ins Gebäude reinzukommen. Das Feuer im Eingangsbereich konnte rasch so weit zurückgedrängt werden, dass die Einsatzkräfte an den letzten Flammen vorbei in das Gebäude vordringen konnten“, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.