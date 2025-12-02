Eklat! Fans schlagen und bespucken eigene Spieler

„Das ist inakzeptabel“

Nizza, aktuell nur auf Rang zehn der Ligue 1, reagierte bereits auf die schrecklichen Vorfälle. Der Verein verstehe die Frustration, die durch die Reihe von schlechten Leistungen und Auftritten entstanden ist, hieß es in einer Mitteilung. „Die Ausschreitungen während dieser Versammlung sind jedoch inakzeptabel. Mehrere Vereinsmitglieder wurden angegriffen. Der OGC Nizza steht voll und ganz hinter ihnen und verurteilt diese Taten auf das Schärfste.“