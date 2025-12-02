Eklat! Fans schlagen und bespucken eigene Spieler

Skandal in Frankreich: Spieler und Klubverantwortliche des französischen Erstligisten OGC Nizza sind nach dem verlorenen Auswärtsspiel gegen Lorient (1:3) am Sonntagabend von den eigenen Fans attackiert worden.
Bei ihrer Rückkehr nach Nizza ist die Mannschaft vor dem Trainings- und Ausbildungszentrum von einer großen Menschenmenge empfangen worden. Wie die Sportzeitung „L‘Équipe“ berichtet, wurden Jeremie Boga und Terem Moffi sowie Sportdirektor Florian Maurice geschlagen und bespuckt.
„Man riss ihm die Mütze vom Kopf, zog ihn an den Haaren und versetzte ihm dann etwa zehn Schläge, darunter einige in den Unterleib“, sagte ein Zeuge des Angriffs auf Moffi der Zeitung. Die beiden Spieler meldeten sich danach krank.
„Das ist inakzeptabel“
Nizza, aktuell nur auf Rang zehn der Ligue 1, reagierte bereits auf die schrecklichen Vorfälle. Der Verein verstehe die Frustration, die durch die Reihe von schlechten Leistungen und Auftritten entstanden ist, hieß es in einer Mitteilung. „Die Ausschreitungen während dieser Versammlung sind jedoch inakzeptabel. Mehrere Vereinsmitglieder wurden angegriffen. Der OGC Nizza steht voll und ganz hinter ihnen und verurteilt diese Taten auf das Schärfste.“
