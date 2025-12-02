The first pictures
Leaked jersey! Is this Austria’s World Cup kit?
As the tension mounts for the ÖFB team ahead of the draw in Washington on Friday, the first pictures of our potential new World Cup jersey have now been leaked.
The anticipation for the big event in the USA, Canada and Mexico is huge. And now our World Cup jersey may have already been unveiled. Photos from "Opaleak" are said to show Austria's World Cup kit.
It is a red Puma jersey with a black collar and black sleeves. These in turn are decorated with the red-white-red national colors.
ÖFB team in pot two
Our national team will be drawn from pot two in the draw in Washington on Friday (6pm/live in the sportkrone.at ticker). This means that Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Switzerland, Japan, Senegal, Iran, South Korea, Ecuador and Australia are no longer possible opponents for the ÖFB team.
FIFA announces World Cup venues during show
Ralf Rangnick's squad will find out the venues and kick-off times for the three World Cup group matches during a live FIFA show. The show will take place around 24 hours after the draw.
