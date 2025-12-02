Steht Glasner-Abschied bevor? „Eine große Schande“

Zuvor hatte Glasner scharfe Kritik an den Vereinsbossen von Crystal Palace geäußert. Aus der Sicht des 51-Jährigen sei der Kader des Premier-League-Klubs, der auch in der Conference League antritt, schlichtweg zu klein. Das hatte Glasner bereits vor dem Saisonstart mehrfach betont. „Wir alle hätten uns etwas mehr Unterstützung gewünscht“, ärgerte er sich nach der 1:2-Niederlage gegen Manchester United am Sonntag. „Wenn man zum ersten Mal europäisch spielt, sollte man investieren und nicht sparen!“