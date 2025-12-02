Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Premier League

Steht Glasner-Abschied bevor? „Eine große Schande“

Premier League
02.12.2025 11:22
Oliver Glasner ist unzufrieden.
Oliver Glasner ist unzufrieden.(Bild: AP/Antonin Utz)

Bahnt sich ein Premier-League-Knalleffekt um Oliver Glasner an? Nach der 1:2-Niederlage gegen Manchester United kritisierte der Österreicher die Crystal-Palace-Klubführung sowie deren Transferpolitik. Nun könnte es (spätestens) im Sommer zur Trennung kommen.

0 Kommentare

„Es ist eine große Schande für Palace und die Fans, denn diese Zeit war für sie eine fantastische Zeit, aber es ist die eigene Schuld des Vereins, wenn sie nicht bereit sind, ihn zu unterstützen“, findet Mick Brown, einst Chef-Scout bei namhaften Klubs (u.a. Manchester United), gegenüber dem „Football Insider“ deutliche Worte.

Zuvor hatte Glasner scharfe Kritik an den Vereinsbossen von Crystal Palace geäußert. Aus der Sicht des 51-Jährigen sei der Kader des Premier-League-Klubs, der auch in der Conference League antritt, schlichtweg zu klein. Das hatte Glasner bereits vor dem Saisonstart mehrfach betont. „Wir alle hätten uns etwas mehr Unterstützung gewünscht“, ärgerte er sich nach der 1:2-Niederlage gegen Manchester United am Sonntag. „Wenn man zum ersten Mal europäisch spielt, sollte man investieren und nicht sparen!“

Lesen Sie auch:
Oliver Glasner musste Manchester United zum Sieg gratulieren.
Liga-Pleite für Palace
Glasner-Team verspielt gegen United Führung – 1:2
30.11.2025

„Warum sollte er also bleiben wollen?“
Brown kann den Frust von Glasner, der zuletzt immer wieder mit Topklubs in England in Verbindung gebracht wurde, jedenfalls verstehen. „Sein Vertrag läuft zum Jahresende aus, und sie haben nicht gezeigt, dass sie bereit sind, seinen Ambitionen gerecht zu werden und in die Mannschaft zu investieren“, so der 86-jährige Engländer. Nachsatz: „Warum sollte Glasner also bleiben wollen?“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
253.863 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
184.753 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
148.956 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Premier League
Adventkalender
2. Dezember: Matchworn Trikot von Martin Harnik
Nach nur 14 Spielen
FC Augsburg feuert Cheftrainer Sandro Wagner!
Zu Lieblingsverein?
Schon im Jänner: Mourinho will Bayern-Allrounder
Deutsche Bundesliga
Last-Minute-Tor rettet Frankfurt gegen Wolfsburg!
Eklat schon vergessen
Adeyemi-Aufschwung: „Vom lieben Gott geküsst“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf