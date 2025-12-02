Vorteilswelt
Seebehörde alarmiert:

Russischer Tanker vor türkischer Küste beschossen

Ausland
02.12.2025 10:39
Der russische Tanker „Midwolga 2“ vor der türkischen Küste
Der russische Tanker „Midwolga 2“ vor der türkischen Küste(Bild: vesselfinder.com)

Ein Frachter unter russischer Flagge ist vor der Küste der Türkei angegriffen worden. Darüber hinaus hat die Ukraine erneut die Ölindustrie des Aggressorstaates ins Visier genommen.

0 Kommentare

Flammen schlagen nach einem Angriff aus einem russischen Ölkomplex empor, wie in den Sozialen Medien kursierende Videos eindrucksvoll zeigen. Das Internetportal „Astra“ schrieb, dass Einwohnern zufolge ein Erdöllager attackiert worden sei. Dies bestätigte Gouverneur Andrej Klytschkow bei Telegram: Bei einem Drohnenangriff auf Russland im Kreis Liwny am frühen Dienstag sei Feuer in Objekten des Kraftstoff- und Energiekomplexes ausgebrochen, Verletzte gebe es keine.

Insgesamt seien in der vergangenen Nacht über den russischen Regionen und der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim 45 ukrainische Drohnen abgeschossen worden, meldete das russische Verteidigungsministerium. Laut der Föderalen Agentur für Lufttransport mussten mehrere Flughäfen schließen, unter anderem in Wladikawkas und Krasnodar.

Tanker hatte 13 Besatzungsmitglieder an Bord
Auch vor der Küste der Türkei wurde Russland zum Ziel von Angriffen. Attackiert wurde der mit Sonnenblumenöl beladene Tanker „Midwolga 2“, der nach Georgien unterwegs war, berichtete das türkische Ministerium für Verkehr und Infrastruktur:

Die 13 Besatzungsmitglieder des Frachters vor der Türkei seien unverletzt. Das Schiff habe keinen Notruf abgesetzt und fahre nun den türkischen Hafen Sinop an. Zu den Hintergründen wurden keine Angaben gemacht. Erst am vergangenen Freitag hatte die Ukraine mit Marinedrohnen zwei Öltanker im Schwarzen Meer angegriffen, die der russischen Schattenflotte angehören sollen.

Angriffe auf russische Ölindustrie nehmen zu
Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Krieg. Als Teil seines Abwehrkampfes greift Kiew immer wieder auch Ziele in Russland an. Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden in Russland steht aber in keinem Verhältnis zu den vom russischen Militär angerichteten Zerstörungen in der Ukraine. Mit seinen vermehrten Angriffen auf die Ölindustrie will Kiew einerseits die Treibstoffversorgung für die russische Armee stören und andererseits den für Moskau so wichtigen Wirtschaftszweig treffen.

Porträt von Angelika Eliseeva
Angelika Eliseeva
