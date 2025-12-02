Russischer Tanker vor türkischer Küste beschossen

Angriffe auf russische Ölindustrie nehmen zu

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Krieg. Als Teil seines Abwehrkampfes greift Kiew immer wieder auch Ziele in Russland an. Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden in Russland steht aber in keinem Verhältnis zu den vom russischen Militär angerichteten Zerstörungen in der Ukraine. Mit seinen vermehrten Angriffen auf die Ölindustrie will Kiew einerseits die Treibstoffversorgung für die russische Armee stören und andererseits den für Moskau so wichtigen Wirtschaftszweig treffen.