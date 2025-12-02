Seebehörde alarmiert:
Russischer Tanker vor türkischer Küste beschossen
Ein Frachter unter russischer Flagge ist vor der Küste der Türkei angegriffen worden. Darüber hinaus hat die Ukraine erneut die Ölindustrie des Aggressorstaates ins Visier genommen.
Flammen schlagen nach einem Angriff aus einem russischen Ölkomplex empor, wie in den Sozialen Medien kursierende Videos eindrucksvoll zeigen. Das Internetportal „Astra“ schrieb, dass Einwohnern zufolge ein Erdöllager attackiert worden sei. Dies bestätigte Gouverneur Andrej Klytschkow bei Telegram: Bei einem Drohnenangriff auf Russland im Kreis Liwny am frühen Dienstag sei Feuer in Objekten des Kraftstoff- und Energiekomplexes ausgebrochen, Verletzte gebe es keine.
Insgesamt seien in der vergangenen Nacht über den russischen Regionen und der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim 45 ukrainische Drohnen abgeschossen worden, meldete das russische Verteidigungsministerium. Laut der Föderalen Agentur für Lufttransport mussten mehrere Flughäfen schließen, unter anderem in Wladikawkas und Krasnodar.
Tanker hatte 13 Besatzungsmitglieder an Bord
Auch vor der Küste der Türkei wurde Russland zum Ziel von Angriffen. Attackiert wurde der mit Sonnenblumenöl beladene Tanker „Midwolga 2“, der nach Georgien unterwegs war, berichtete das türkische Ministerium für Verkehr und Infrastruktur:
Die 13 Besatzungsmitglieder des Frachters vor der Türkei seien unverletzt. Das Schiff habe keinen Notruf abgesetzt und fahre nun den türkischen Hafen Sinop an. Zu den Hintergründen wurden keine Angaben gemacht. Erst am vergangenen Freitag hatte die Ukraine mit Marinedrohnen zwei Öltanker im Schwarzen Meer angegriffen, die der russischen Schattenflotte angehören sollen.
Angriffe auf russische Ölindustrie nehmen zu
Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Krieg. Als Teil seines Abwehrkampfes greift Kiew immer wieder auch Ziele in Russland an. Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden in Russland steht aber in keinem Verhältnis zu den vom russischen Militär angerichteten Zerstörungen in der Ukraine. Mit seinen vermehrten Angriffen auf die Ölindustrie will Kiew einerseits die Treibstoffversorgung für die russische Armee stören und andererseits den für Moskau so wichtigen Wirtschaftszweig treffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.