Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Postkästen abmontiert

Dänemark stellt Ende 2025 die Briefzustellung ein

Ausland
02.12.2025 08:49

Dänemark stellt zum Ende des Jahres 2025 als erstes europäisches Land die Zustellung und Abholung von Briefen vollständig ein.

0 Kommentare

Der letzte Brief wird noch heuer ausgeliefert, danach konzentriert sich PostNord ausschließlich auf Pakete. Als Grund nennt das Unternehmen den massiven Rückgang klassischer Briefsendungen durch die Digitalisierung.

Das Onlinegeschäft wächst stark, darum steht die traditionelle Briefzustellung in Dänemark vor ...
Das Onlinegeschäft wächst stark, darum steht die traditionelle Briefzustellung in Dänemark vor dem Aus.(Bild: sergio delle vedove © 2022)

Seit dem Jahr 2000 ist das Briefvolumen in Dänemark um mehr als 90 Prozent eingebrochen, das Onlinegeschäft wächst stark. „Wir wollen der bevorzugte Paketdienst der Dänen werden“, erklärt PostNord. So soll der Betrieb wirtschaftlich stabil bleiben.

Lesen Sie auch:
Ziel der Maßnahme sei es, Kindern mehr Zeit für Ruhe, Spiel und Entwicklung zu geben.
Erst ab 15 Jahren
Dänemark plant Mindestalter für Social Media
08.11.2025

Briefkästen nur noch in Museen
Mit dem Aus für Briefe verschwinden auch die roten Briefkästen aus dem öffentlichen Raum. Sie sollen künftig nur noch in Museen zu sehen sein. Wer weiterhin Papierpost verschicken möchte, muss auf Angebote privater Anbieter ausweichen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf