Postkästen abmontiert
Dänemark stellt Ende 2025 die Briefzustellung ein
Dänemark stellt zum Ende des Jahres 2025 als erstes europäisches Land die Zustellung und Abholung von Briefen vollständig ein.
Der letzte Brief wird noch heuer ausgeliefert, danach konzentriert sich PostNord ausschließlich auf Pakete. Als Grund nennt das Unternehmen den massiven Rückgang klassischer Briefsendungen durch die Digitalisierung.
Seit dem Jahr 2000 ist das Briefvolumen in Dänemark um mehr als 90 Prozent eingebrochen, das Onlinegeschäft wächst stark. „Wir wollen der bevorzugte Paketdienst der Dänen werden“, erklärt PostNord. So soll der Betrieb wirtschaftlich stabil bleiben.
Briefkästen nur noch in Museen
Mit dem Aus für Briefe verschwinden auch die roten Briefkästen aus dem öffentlichen Raum. Sie sollen künftig nur noch in Museen zu sehen sein. Wer weiterhin Papierpost verschicken möchte, muss auf Angebote privater Anbieter ausweichen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.