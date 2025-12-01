Second piece of bad news
Austria in distress: Sarkaria diagnosis is brutal
The worst fears surrounding Austria's Manprit Sarkaria have been confirmed. The attacking player suffered a cruciate ligament rupture in the home game against WSG Tirol, and the collateral ligament and meniscus are also slightly damaged.
This was confirmed by an MRI at the Privatklinik Döbling, the Viennese club's health partner. The 29-year-old will undergo surgery in the next few days and will be out for the rest of the season.
This is the second serious loss for the Violets in just a few days. Just last week, striker Noah Botić suffered a broken ankle in training and will also miss months.
A double setback and, in sporting terms, a real endurance test for Austria.
