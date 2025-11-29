German Bundesliga
2:1! Dortmund win the match at Leverkusen
Borussia Dortmund secured an important away win at runners-up Bayer Leverkusen in the battle to finish behind FC Bayern Munich.
Aaron Anselmino (41) and ex-Salzburg player Karim Adeyemi (65) scored with headers to secure the win for BVB, with Marcel Sabitzer playing through.
Leverkusen only managed to score the final goal through Christian Kofane (83').
Borussia moved past the Werkself in the table and are now third, nine points behind Bayern and one behind Leipzig.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
