Boyfriend arrested
After choking attack: woman (27) grabs knife
A dangerous knife attack occurred in Korneuburg (Lower Austria) on Friday evening. A woman (27) was choked by her boyfriend, also 27 years old. The woman quickly grabbed a knife.
The dangerous incident took place in an apartment in Korneuburg on Friday evening at around 7pm. The 27-year-old, who already had a criminal record, had strangled the Serbian woman of the same age during an argument.
Suspect confesses
According to the police, in order to defend herself from the attack, she grabbed a knife shortly afterwards and stabbed the Austrian. He was arrested by the alerted police. The suspect later confessed. The woman was slightly injured in the attack.
The two suspects are said to have had an argument the previous year. The cause of the argument is still unclear. The investigation is ongoing.
