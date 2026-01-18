Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neil Diamond:

„Bin besser, etwas zu fühlen, als zu verstehen“

Society International
18.01.2026 15:20
US-Sänger Neil Diamond hat sich wegen seiner Parkinson-Erkrankung weitgehend aus der ...
US-Sänger Neil Diamond hat sich wegen seiner Parkinson-Erkrankung weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.(Bild: AP/RICHARD DREW)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Sänger Neil Diamond (84) hat sich vor einigen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem er rund ein halbes Jahrhundert fast ununterbrochen über die Bühnen der Welt getourt war. Der an Parkinson Erkrankte hat verraten, dass das Singen für ihn eigentlich eher eine Notlösung gewesen sei.

0 Kommentare

„Ich bin nicht so schlau. Wenn ich schlau wäre, hätte ich Medizin studiert, wäre jetzt Biologe und hätte ein Heilmittel für Krebs entdeckt“, sagte er einmal dem britischen „Telegraph“. Er sei „besser darin, Dinge zu fühlen, als sie zu verstehen“. „Weisheit kommt nur nach Jahren des Nachdenkens. Und wenn ich ein bisschen Weisheit habe, dann mache ich einen Song daraus“, sagte Diamond, der am 24. Jänner seinen 85. Geburtstag feiern wird.

„Es hat nicht lange gedauert, es war nur eine Frage von Minuten, zum Herzen des Songs zu gelangen“, sagte er über seinen Superhit „Sweet Caroline“, den er in den 1960er-Jahren in einem Hotel in Memphis geschrieben hatte. „(...) Ich mache es jetzt schon eine ganze Weile, und ich finde einfach keine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen“, sagte der Musiker, der bereits seit seiner Jugend Songs schreibt. Der gebürtige New Yorker ging auf die Erasmus Hall High School, wo er mit Schulkollegin Barbra Streisand im Chor sang.

Zitat Icon

Wenn ich schlau wäre, hätte ich Medizin studiert, wäre jetzt Biologe und hätte ein Heilmittel für Krebs entdeckt.

Sänger Neil Diamond

Kurzer Ausflug aufs College
Mit einem Fecht-Stipendium ging es für ihn zunächst noch auf ein Collage, das er jedoch abbrach, als er seinen ersten Job als Songschreiber bekam. Für den New Yorker Brill Verlag arbeitete Diamond in einem winzigen Büro am Broadway, das hauptsächlich aus Schreibtisch, Klavier und Münzfernsprecher bestand. Die 35 Dollar Wochenhonorar, die er anfangs bekam, waren gut investiert: Für Cliff Richard komponierte er Hits wie „Just Another Guy“ und „I‘ll Come Running“, für Deep Purple „Kentucky Woman“, für die Monkees „I‘m A Believer“.

Lesen Sie auch:
Kate Hudson und Hugh Jackman bei der Premiere ihres Films „Song Sung Blue“ in Berlin. Später ...
Überraschungskonzert
Kate Hudson und Hugh Jackman rockten Berliner Club
21.11.2025

Die Musik machte den 84-Jährigen reich und weltberühmt. Über die Jahre entstanden zahlreiche eigene Klassiker wie „Cracklin‘ Rosie“, „You Don‘t Bring Me Flowers“ und „Red Red Wine“. Als Jugendlicher hätten ihm seine Eltern eine Gitarre gekauft, die sie wochenlang abbezahlt hätten, um ihn aufzumuntern. Er sei nämlich traurig gewesen, dass das Basketballteam Dodgers nach Kalifornien umgezogen sei, sagte der Sänger. „Ich habe die Gitarre in die Hand genommen und mein Leben war für immer verändert.“ Anfang 2018 hat der Musiker angekündigt, keine Konzerte mehr zu geben. Derzeit ist der Film „Song Sung Blue“  mit seinen Songs im Kino.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
202.624 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
141.357 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
114.904 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Society International
Neil Diamond:
„Bin besser, etwas zu fühlen, als zu verstehen“
Schwierige Beziehung
Europäischer Filmpreis geht an „Sentimental Value“
Emilia Clarke
Sex-Szene mit drei Männern endete mit Rippenbruch
Einfach mitgeschleift
US-Kinderstar stirbt bei Unfall Horror-Tod
„Habe Leben geliebt“
Influencerin (39) postet ihren eigenen Tod
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf