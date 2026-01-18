„Bin besser, etwas zu fühlen, als zu verstehen“

Die Musik machte den 84-Jährigen reich und weltberühmt. Über die Jahre entstanden zahlreiche eigene Klassiker wie „Cracklin‘ Rosie“, „You Don‘t Bring Me Flowers“ und „Red Red Wine“. Als Jugendlicher hätten ihm seine Eltern eine Gitarre gekauft, die sie wochenlang abbezahlt hätten, um ihn aufzumuntern. Er sei nämlich traurig gewesen, dass das Basketballteam Dodgers nach Kalifornien umgezogen sei, sagte der Sänger. „Ich habe die Gitarre in die Hand genommen und mein Leben war für immer verändert.“ Anfang 2018 hat der Musiker angekündigt, keine Konzerte mehr zu geben. Derzeit ist der Film „Song Sung Blue“ mit seinen Songs im Kino.