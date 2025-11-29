Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Amokläufer von Ansbach

Rückflug von Flüchtigem kostet Bayern 195.000 Euro

Deutschland
29.11.2025 11:24

Nach seiner Flucht aus der Psychiatrie bis nach Südamerika wurde der Amokläufer von Ansbach per teurem Charterflug zurückgebracht. Noch ist fraglich, wer letztlich für die Kosten aufkommt.

0 Kommentare

Mit Messern, Beil und Molotowcocktails stürmte Georg R. als 18-Jähriger 2009 in eine Schule in Ansbach. Neun Mitschüler und ein Lehrer wurden verletzt. 2010 verurteilte ihn das Gericht wegen versuchten Mordes zu neun Jahren Jugendstrafe – und zur dauerhaften Unterbringung in der Psychiatrie.

Fast 15 Jahre später durfte der heute 34-Jährige die Klinik in Erlangen erstmals unbegleitet verlassen. Doch am 16. August kehrte er auf einmal nicht mehr zurück. Die Spur führte über mehrere Länder bis nach Kolumbien, wo er im September gefasst wurde. Seine Flucht war ein Verstoß gegen die Hausordnung, jedoch kein Verbrechen.

Lesen Sie auch:
Der Amokläufer war in einer Psychiatrie untergebracht. Von einem Freigang war er nicht ...
Flucht aus Psychiatrie
Amokläufer von Ansbach (34) in Kolumbien gefasst
07.09.2025
Der Amoklauf in Ansbach im Jahr 2009 hatte für Entsetzen gesorgt.
Der Amoklauf in Ansbach im Jahr 2009 hatte für Entsetzen gesorgt.(Bild: AP/Thomas Kienzle)

„Linienflug kam nicht infrage“
Nun sorgt aber der Rückflug nach Deutschland für Wirbel. Er kostete stolze 195.000 Euro. Laut Staatsanwaltschaft musste nämlich ein Charterflug organisiert werden: Keine reguläre Airline war bereit, einen möglicherweise gefesselten Passagier mitzunehmen. Sprecher Jonas Heinzlmeier verteidigt: „Ein Linienflug kam nicht infrage.“

Ob Georg R. für die Kosten aufkommen muss, wird geprüft. Vorerst zahlt das Land Bayern.

Porträt von Kronen Zeitung
Kronen Zeitung
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Südamerika
Schule
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf