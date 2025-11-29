Rückflug von Flüchtigem kostet Bayern 195.000 Euro

Fast 15 Jahre später durfte der heute 34-Jährige die Klinik in Erlangen erstmals unbegleitet verlassen. Doch am 16. August kehrte er auf einmal nicht mehr zurück. Die Spur führte über mehrere Länder bis nach Kolumbien, wo er im September gefasst wurde. Seine Flucht war ein Verstoß gegen die Hausordnung, jedoch kein Verbrechen.