Neue Menschenart? Schädel entzweit Forscher

Der Neandertaler gilt als nächster ausgestorbene Verwandte des modernen Menschen. Aber die Entdeckung des „Drachenmenschen“ in China bringt jetzt wieder einiges durcheinander. Ursprung dafür ist ein Schädel, der bereits 1933 bei Arbeiten an einer Brücke in der nordchinesischen Stadt Harbin gefunden, aber erst vor wenigen Jahren von Nachkommen des Finders an Forscher übergeben worden war.