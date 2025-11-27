„Versorgung der Wiener ist jetzt akut gefährdet!“

Bettenanzahl wird nur geringfügig verringert

„Der Wiener Gesundheitsverbund hat der Vinzenz-Gruppe schon vor einiger Zeit ein Kooperations-Angebot für die orthopädisch-traumatologische Versorgung gemacht, und wir sind zuversichtlich, dass letztendlich diese Kooperation zustande kommt und zu einer Verbesserung der Versorgung für die Wiener Bevölkerung führen wird“, gibt sich Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zuversichtlich. Nicht die Bettenanzahl zähle, sondern die Leistungen, die in den Krankenhäusern und im niedergelassenen Bereich erbracht werde. Die Reduktion der Bettenanzahl betreffe auch nicht alle Abteilungen gleichermaßen – in einigen Fächern, wie der Psychiatrie, der Pädiatrie oder der Neurologie – werde es in den nächsten Jahren sogar mehr Betten als jetzt geben. Nachsatz: In der orthopädisch-traumatologischen Versorgung wird die Bettenanzahl nur geringfügig – von 1029 auf 1006 – verringert.