Wenn aus alten Klängen ganz neue Sounds werden

Die alpenländische Volksmusik ist für Anna Buchegger Ausgangspunkt ihrer musikalischen Reise in die Zukunft des Austropop. Denn sie würdigt diese Tradition zwar, hinterfragt sie aber auch und bürstet sie im tiefsten Dialekt gegen den Strich, in dem sie sie mit großer Theatralik mit Rock, Pop und Wienerlied vermischt: Das Hackbrett verwendet sie wie eine E-Gitarre, der Jodler wird zum Protestschrei. Grandios singt sie mit ihrer tollen Live-Band gegen die Enge der Heimat und für die individuelle Freiheit an. Sie gilt zu Recht als Shooting-Star der heimischen Pop-Szene.