Autumn Leaves Festival

Wenn aus alten Klängen ganz neue Sounds werden

News aus Graz
24.11.2025 13:36
Anna Buchegger
Anna Buchegger(Bild: Christoph Hartner)

Feinste Popmusik mit unterschiedlichen historischen Anklängen beim ersten Tag des Autumn Leaves Festivals von Platoo im Grazer Orpheum Extra.

0 Kommentare

„Dei G’schicht is’ a Teil meiner, sie lebt in mir weiter“, singt Anna Buchegger und fasst damit perfekt den ersten Tag des Autumn Leaves Festivals zusammen: Alle drei Acts dieses Abends greifen „gute, alte Musiktraditionen“ auf und denken sie auf ihre ganz eigene Weise weiter. Schon der Opener DuoLia, ein junges heimisches Damenduo, vermischt mit Gitarre, Geige und zweistimmigem Gesang Indie-Folk und Singer-Songwritertum und singt mit entzückender Ehrlichkeit über Freundschaft und Liebeskummer.

Die alpenländische Volksmusik ist für Anna Buchegger Ausgangspunkt ihrer musikalischen Reise in die Zukunft des Austropop. Denn sie würdigt diese Tradition zwar, hinterfragt sie aber auch und bürstet sie im tiefsten Dialekt gegen den Strich, in dem sie sie mit großer Theatralik mit Rock, Pop und Wienerlied vermischt: Das Hackbrett verwendet sie wie eine E-Gitarre, der Jodler wird zum Protestschrei. Grandios singt sie mit ihrer tollen Live-Band gegen die Enge der Heimat und für die individuelle Freiheit an. Sie gilt zu Recht als Shooting-Star der heimischen Pop-Szene.

Dressed Like Boys
Dressed Like Boys(Bild: Christoph Hartner)

Einen Ausflug in die Pop-Tradition der frühen 1970er konnte man dann zum Finale mit Dressed Like Boys aus Belgien unternehmen: In den grandiosen Songs über muslimische Dragqueens, das (schwule) Leben in der belgischen Provinz oder die Lügen des Alltags klingen Größen wie Bowie, Queen und vor allem Elton John an. Doch Sänger und Mastermind Jelle Denturck findet – begleitet von einer famosen Band – seinen ganz eigenen Weg, um aus all diesen Anklängen einen eigenen Sound zu kreieren: zum Niederknien!

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
