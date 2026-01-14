Führerscheinneuling verursachte Verkehrsunfall

Zitternd sitzt die 19-Jährige im Gerichtssaal. Immer wieder wischt sie sich die Tränen aus dem Gesicht. „Ich denke jeden Tag daran“, sagt sie leise. Die Bilder vom 10. Oktober des Vorjahres lassen sie nicht los. Ein Abend mit Kollegen, Alkohol in rauen Mengen. Mehrere Jägermeister, starke Drinks, kaum Pausen. Dann die fatale Idee: „Wir wollten nur noch kurz mit dem Auto nach Fußach fahren und bei der Volksschule chillen.“ Doch dazu kam es nicht. Die Schülerin hatte ihren Führerschein erst seit knapp zwei Monaten. Es war dunkel. 1,6 Promille Alkohol im Blut. Auf der Fahrt von Lustenau in Richtung Fußach geriet die junge Frau auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der 41-jährige Lenker erlitt einen Schlüsselbeinbruch, kämpft bis heute mit den Folgen, eine weitere Operation steht im Raum. „Mein Leben ist seither ein anderes“, lässt er über die Akten wissen.