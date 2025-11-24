Bundesregierung ist bei den Steirern unten durch

Die am Sonntag in der „Krone“ veröffentlichte Erhebung des OGM-Instituts löste ein mittleres Erdbeben in den Grazer Parteizentralen aus. Mitschuld an dem Debakel für ÖVP und SPÖ ist der Ärger über die Dreierkoalition in Wien, der sich an den aktuellen Zahlen ablesen lässt.