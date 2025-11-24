Bundesregierung ist bei den Steirern unten durch

Die am Sonntag in der „Krone“ veröffentlichte Erhebung des OGM-Instituts löste ein mittleres Erdbeben in den Grazer Parteizentralen aus. Mitschuld an dem Debakel für ÖVP und SPÖ ist der Ärger über die Dreierkoalition in Wien, der sich an den aktuellen Zahlen ablesen lässt.
Eine innenpolitische Umfrage nach der anderen schlägt derzeit ein wie eine Bombe: Allerspätestens durch das Mahrer-Wirtschaftskammer-Desaster und das verheerende Bild, das die Babler-SPÖ in der Öffentlichkeit hinterlässt, stürzen Türkise/Schwarze und Rote noch tiefer ab.
