"I'm fine"

Fire at climate conference: delegates evacuated

Nachrichten
20.11.2025 18:53
A fire broke out on the grounds of the UN Climate Change Conference COP30 on Thursday. Austrian ...
A fire broke out on the grounds of the UN Climate Change Conference COP30 on Thursday. Austrian delegate Lena Schilling was also evacuated.(Bild: Krone KREATIV/AFP, Wordpress)

A moment of shock on Thursday at the UN Climate Change Conference COP30: a fire broke out on the grounds and participants were evacuated - including Austrian MP Lena Schilling (Greens).

Schilling reassured "Krone": "I've just been evacuated, I'm fine. I hope everyone else is too!"

The conference participants had gathered in a square in front of the site. Earlier, large flames could be seen leaping up in the entrance area near the country pavilions.

The incident caused quite a stir on the grounds of the UN Climate Change Conference.
The incident caused quite a stir on the grounds of the UN Climate Change Conference.(Bild: AFP/PABLO PORCIUNCULA)
Security forces intervened with hand-held fire extinguishers.
Security forces intervened with hand-held fire extinguishers.(Bild: AFP/PABLO PORCIUNCULA)

Participants grabbed their bags and other belongings and ran for the exits. The police and security forces formed a cordon so that no one could approach the danger zone.

The Austrian Environment Minister Norbert Totschnig (ÖVP) was not at risk as he had already left Belém.

It was a "small fire", security forces have since said. "It is already under control, the fire department of the state of Pará is on site," said Brazilian Tourism Minister Ceslo Sabino. According to the information, no one was injured.

Hundreds of people who had to leave the site of the former airport initially waited outside the doors in the rain. It was not known on Thursday evening why the fire broke out.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

