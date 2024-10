„tlhIngan jIHbe“ – Wiener VHS lehrt klingonisch

Kurse für Anfänger

Auch Sie könnten sich bald – sofern Sie das wollen – auf diese Art mit Gleichgesinnten unterhalten. Am 31. Oktober gibt es „Klingonisch für Anfänger“ an der VHS Brigittenau (Kurskosten: 14 Euro). Das Level „Klingonisch A1“ (11. November bis 16. Dezember, Kosten 82 Euro) soll die Teilnehmer bereits befähigen, „elementare Sätze, mit denen wir uns in (klingonischen) Alltagssituationen einfach aber korrekt verständigen können“, zu sprechen. So steht es in der Kursbeschreibung.