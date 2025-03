Betrüger gründete auf der Flucht eine Partei

Opfer um knapp 400.000 Euro betrogen

Praktisch also, dass der Möchtegern-Politiker davor noch ordentlich Geld dazuverdient haben soll. Unter dem Vorwand der Parteienfinanzierung habe er drei Darlehensgeber um 190.000 Euro betrogen. Das Geld ist auf Konten in Deutschland und Litauen geflossen. Damit nicht genug: Er soll auch 200.000 Euro von Investoren seiner Holding in Zypern einbehalten haben – gefunden wurde diese Firma aber in keinem Register.

Von Häfen-Ausgang nicht mehr zurückgekommen

Der 57-Jährige ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt: Eigentlich hat der Niederösterreicher zehn Vorstrafen, saß auch schon im Gefängnis. Bei einem Ausgang im Jahr 2021 verschwand er. Bis er mit neuem Namen als Mitbegründer von „Ja zu Österreich“ wieder auftauchte.