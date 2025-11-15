The wait continues
Surprise! Hirscher will not return until 2026
Ski fans will have to keep waiting! Marcel Hirscher will not be returning to the World Cup this year.
As the ski hero, who is now competing for the Netherlands, announced on social media on Saturday evening, he will not return to the racing action until January. "Progress flows. Precision grows," Hirscher wrote in a clip showing him training with the poles.
The first competition in the new year would be the night slalom in Madonna on January 7, followed by the classics in Adelboden, Wengen, Kitzbühel and Schladming.
Missing training days
Following his cruciate ligament rupture last December, the skiing legend is working hard on a comeback. Most recently, the 36-year-old has been struggling with a persistent illness. Due to a lack of training days, the eight-time overall World Cup winner is now postponing his return once again.
