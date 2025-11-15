World Cup qualifiers in the ticker
LIVE: Showdown! Austria aim for victory in Cyprus
Austria's first World Cup participation since 1998 is within reach! A key step is to be taken today: Cyprus welcomes the team of ÖFB team boss Ralf Rangnick. We will be reporting live - see ticker below. The score is currently 0:1.
Here is the LIVETICKER:
Cyprus also motivated
Austria's national soccer team is facing a potentially historic performance on Saturday. A win in Limassol against Cyprus would mean a first World Cup appearance since 1998, provided Bosnia-Herzegovina do not win at home against Romania just three hours later.
Even if they fail to secure a ticket for the 2026 finals on Saturday, the ÖFB team can still make it through on their own against Bosnia in Vienna on Tuesday.
Even if Cyprus' national soccer team no longer has a chance of participating in the World Cup, hopes of a positive result against the ÖFB team are still high. The high expectations are justified - in the home games against Romania and Bosnia-Herzegovina, the team from the Mediterranean island managed a 2-2 draw, and they also caused Ralf Rangnick's team problems in the 1-0 draw in Linz in September. A heated match looms!
