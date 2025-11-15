LIVE: Showdown! Austria aim for victory in Cyprus

Even if Cyprus' national soccer team no longer has a chance of participating in the World Cup, hopes of a positive result against the ÖFB team are still high. The high expectations are justified - in the home games against Romania and Bosnia-Herzegovina, the team from the Mediterranean island managed a 2-2 draw, and they also caused Ralf Rangnick's team problems in the 1-0 draw in Linz in September. A heated match looms!