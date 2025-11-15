9th victory for Shiffrin
Mika-Mania in the Levi Slalom! ÖSV team comes away empty-handed
For the ninth time in total, the winner of the women's slalom in Levi is Mikaela Shiffrin. The US American was in a league of her own on Saturday, winning by 1.66 seconds ahead of birthday girl Lara Colturi. Emma Aicher (+2.59) completed the podium, Katharina Liensberger (+3.20) was the best Austrian in tenth place.
The final result:
"The second run suited me better, I tried to push from the start. There were turns that were more like racing again, I can build on that," said Liensberger from Vorarlberg in the ORF TV interview. She was 14th at the halfway point.
Katharina Truppe and Katharina Huber finished 16th ex aequo, Lisa Hörhager was 23rd and Katharina Gallhuber 24th. Natalie Falch (43rd) and Franziska Gritsch (56th) did not qualify for the 2nd run.
