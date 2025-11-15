Mika-Mania in the Levi Slalom! ÖSV team comes away empty-handed

Skiing star Mikaela Shiffrin won the first World Cup slalom of the Alpine skiing winter in commanding style on Saturday and triumphed for the ninth time in Levi. The US-American relegated Lara Colturi (+1.66 sec.), competing for Albania, and the German Emma Aicher (+2.59) to the other podium places. For the 30-year-old Shiffrin it was her 102nd World Cup victory, her 65th in the slalom. Katharina Liensberger left Finland as the best Austrian in tenth place.