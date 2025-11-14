Abriss: Seniorenheim wird nun total modernisiert

Die Stadt Klagenfurt übernimmt Kosten für den Abriss. Und den Neubau im Haus Magdalena zahlt der Heimbetreiber Caritas. Das neue Seniorenheim bekommt zudem eine neue Leiterin.
Die Senioren im städtischen Wohnheim Hülgerthpark steuern auf moderne Zeiten zu, bis Jahresende wird im Haus Magdalena ein seit Jahren leerstehendes Gebäude niedergerissen. Das Haupthaus ist davon nicht betroffen. Die Kosten für den Abriss übernimmt die Stadt.
„Es macht 600.000 Euro aus“, sagt Bürgermeister Christian Scheider. „Es gibt strenge Neuerungen im Pflegesektor, für das zweite Haus hätten wir keine Genehmigungen mehr erhalten, obwohl es noch gut aussieht.“ Aktuell werden gerade die Fenster herausgerissen. „Bis Jahresende soll alles fertig sein.“
So schaut es in Zukunft aus
Die 15 Millionen Euro für den Neubau übernimmt dann der neue Heimbetreiber Caritas. Ein Pflegeheim der Zukunft mit modernsten Möglichkeiten entsteht. „Drei Betreuungsformen werden für insgesamt 100 Personen angeboten. Es werden auch kleine Apartments errichtet. Im Obergeschoss entstehen Wohnungen mit Küche. Für die Bauphase sind die Jahre 2027 bis 2029 vorgesehen“, sagt Bereichsleiterin Donata Rössler-Merlin. „Auch eine große Betriebsküche wird gebaut, darin wird dann für drei Heime gekocht. Das Haus Martha und das Haus Franziskus werden mitversorgt.“ Ina Dzino ist im Haus Magdalena übrigens die neue Heimleiterin. Sie kommt bei den Senioren sehr gut an.
