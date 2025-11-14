Abriss: Seniorenheim wird nun total modernisiert

So schaut es in Zukunft aus

Die 15 Millionen Euro für den Neubau übernimmt dann der neue Heimbetreiber Caritas. Ein Pflegeheim der Zukunft mit modernsten Möglichkeiten entsteht. „Drei Betreuungsformen werden für insgesamt 100 Personen angeboten. Es werden auch kleine Apartments errichtet. Im Obergeschoss entstehen Wohnungen mit Küche. Für die Bauphase sind die Jahre 2027 bis 2029 vorgesehen“, sagt Bereichsleiterin Donata Rössler-Merlin. „Auch eine große Betriebsküche wird gebaut, darin wird dann für drei Heime gekocht. Das Haus Martha und das Haus Franziskus werden mitversorgt.“ Ina Dzino ist im Haus Magdalena übrigens die neue Heimleiterin. Sie kommt bei den Senioren sehr gut an.