„Promis“ vertraut – jetzt sind 50.000 Euro futsch!

Eiskalt abgezockt wurde ein 33-Jähriger aus dem Tiroler Bezirk Kitzbühel: Nachdem er im Internet auf eine Investment-Möglichkeit gestoßen war, für die auch noch vermeintliche Prominente geworben hatten, machte der junge Mann Zigtausende Euro locker. Versprochene Gewinne blieben freilich aus – stattdessen ist das gesamte investierte Geld futsch.
Seine Gutgläubigkeit wurde dem 33-Jährigen letztendlich zum Verhängnis – es klang aber auch alles sehr verlockend: Bereits im April war der Tiroler laut Polizei im Internet auf einen Beitrag aufmerksam geworden. Darin hätten prominente Persönlichkeiten dafür geworben, in Kryptowährung zu investieren. Satte Gewinne wurden versprochen.
Es kam bis Oktober täglich zu mehr als zwei Telefonaten mit den unbekannten Tätern.
Ermittler von der Polizei
Der investierfreudige 33-Jährige klickte daraufhin auf einen Link – tätigte eine erste Überweisung. Und es dauerte nicht lange, bis unbekannte Täter mit dem Opfer telefonisch Kontakt aufnahmen.
Monatelanger Anruf-Marathon
Es war der Beginn eines wahren Anruf-Marathons! „Es kam bis Oktober täglich zu mehr als zwei Telefonaten mit den unbekannten Tätern. Es handelte sich um verschiedene Telefonnummern mit britischer Vorwahl“, schildern die Ermittler.
Alles in allem habe der 33-Jährige 14 Überweisungen auf diversen Krypto-Plattformen getätigt. Der Schaden ist enorm: Die Polizei spricht von einem mittleren, fünfstelligen Eurobetrag. Ermittlungen sind im Gange.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.