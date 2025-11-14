„Promis“ vertraut – jetzt sind 50.000 Euro futsch!

Seine Gutgläubigkeit wurde dem 33-Jährigen letztendlich zum Verhängnis – es klang aber auch alles sehr verlockend: Bereits im April war der Tiroler laut Polizei im Internet auf einen Beitrag aufmerksam geworden. Darin hätten prominente Persönlichkeiten dafür geworben, in Kryptowährung zu investieren. Satte Gewinne wurden versprochen.