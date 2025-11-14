Vorteilswelt
Fatales Investment

„Promis“ vertraut – jetzt sind 50.000 Euro futsch!

Tirol
14.11.2025 12:28
Unbekannte Täter lockten den Tiroler in die Falle.
Unbekannte Täter lockten den Tiroler in die Falle.

Eiskalt abgezockt wurde ein 33-Jähriger aus dem Tiroler Bezirk Kitzbühel: Nachdem er im Internet auf eine Investment-Möglichkeit gestoßen war, für die auch noch vermeintliche Prominente geworben hatten, machte der junge Mann Zigtausende Euro locker. Versprochene Gewinne blieben freilich aus – stattdessen ist das gesamte investierte Geld futsch.

Seine Gutgläubigkeit wurde dem 33-Jährigen letztendlich zum Verhängnis – es klang aber auch alles sehr verlockend: Bereits im April war der Tiroler laut Polizei im Internet auf einen Beitrag aufmerksam geworden. Darin hätten prominente Persönlichkeiten dafür geworben, in Kryptowährung zu investieren. Satte Gewinne wurden versprochen.

Es kam bis Oktober täglich zu mehr als zwei Telefonaten mit den unbekannten Tätern.

Ermittler von der Polizei

Der investierfreudige 33-Jährige klickte daraufhin auf einen Link – tätigte eine erste Überweisung. Und es dauerte nicht lange, bis unbekannte Täter mit dem Opfer telefonisch Kontakt aufnahmen.

Monatelanger Anruf-Marathon
Es war der Beginn eines wahren Anruf-Marathons! „Es kam bis Oktober täglich zu mehr als zwei Telefonaten mit den unbekannten Tätern. Es handelte sich um verschiedene Telefonnummern mit britischer Vorwahl“, schildern die Ermittler.

Alles in allem habe der 33-Jährige 14 Überweisungen auf diversen Krypto-Plattformen getätigt. Der Schaden ist enorm: Die Polizei spricht von einem mittleren, fünfstelligen Eurobetrag. Ermittlungen sind im Gange.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Kommentare

Tirol

