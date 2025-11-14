Vorteilswelt
Formel 3 in Macau

Wurzis bei „Fest der roten Flagge“ auf Speed-Suche

Motorsport
14.11.2025 08:28
Charlie und Oscar Wurz wollen sich heute steigern.
Charlie und Oscar Wurz wollen sich heute steigern.(Bild: Wurz)

Während Audi in München erste Einblicke hinter die Kulissen des bevorstehenden Formel 1-Engagements gewährte, begann im rund 9000 Kilometer entfernten Macau die Zeitenjagd für den sonntägigen Grand Prix, einem legendären Höhepunkt im Nachwuchs-Rennsport und Sprungbrett für Formel-1-Hoffnungsträger. Mitten drin statt nur dabei sind auch Charlie und Oscar Wurz, die erstmals in ihrer Karriere beim Evans-Team zwar Kollegen, aber auch Konkurrenten sind.

 „Wenn du die Möglichkeit hast, musst du dort fahren. Eine Ultra-Highspeed-Strecke, die cool ist und dich als Fahrer weiterbringt“, hatte Papa Alex im Vorfeld betont.

Und schon im ersten Qualifying ging’s so richtig zur Sache, gab’s ein „Rote-Flagge-Fest“ auf dem 6,1 Kilometer langen Guia-Circuit. „Charlie war auf einer schnellen Runde, so Richtung Platz zwei, drei, vier, dann kam aber der Abbruch“, funkte Alex. „Im nächsten Versuch ist Charlie dann All-in gegangen und hat sich bei einem leichten Unfall an der Wand ein Rad abgefahren. So war’s halt nur Platz 13.“ Oscar landete knapp dahinter (23.).

Womit es laut Alex gilt, für das heutige zweite Qualifying „noch Grip und Speed“ zu finden.

Richard Köck
