Wurzis bei „Fest der roten Flagge“ auf Speed-Suche

Und schon im ersten Qualifying ging’s so richtig zur Sache, gab’s ein „Rote-Flagge-Fest“ auf dem 6,1 Kilometer langen Guia-Circuit. „Charlie war auf einer schnellen Runde, so Richtung Platz zwei, drei, vier, dann kam aber der Abbruch“, funkte Alex. „Im nächsten Versuch ist Charlie dann All-in gegangen und hat sich bei einem leichten Unfall an der Wand ein Rad abgefahren. So war’s halt nur Platz 13.“ Oscar landete knapp dahinter (23.).