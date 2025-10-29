ORF-Paukenschlag: Sportchef steht vor der Ablöse

Streif, Winterspiele und Fußball-WM: 2026 wird das Jahr der sportlichen TV-Hits. Vorher greift der ORF-General Roland Weißmann aber durch – und setzt seinen Sportchef Hannes Aigelsreiter ab. Der Grund: „Vertrauensverlust“! Die „Krone“ weiß auch schon, wer nachfolgt – lesen Sie hier alles zum Paukenschlag beim Öffentlich-Rechtlichen.
Nach 26 Jahren beim ORF verdichten sich die Hinweise am Küniglberg, dass der vor zweieinhalb Jahren vom Radio-Chefredakteur zum Sportchef aufgerückte Politikjournalist Hannes Aigelsreiter vor dem Aus steht. Die Ablöse hat sich schon seit Monaten angekündigt.
Machtkampf beim Öffentlich-Rechtlichen
Hinter den Kulissen tobt zwischen dem 61-jährigen Niederösterreicher auf der einen Seite und der Redaktion mit altgedienten Sport-Reporterstars wie Rainer Pariasek auf der anderen Seite ein Machtkampf. Öffentliche Ausbotungen von Moderationen inklusive.
Zudem soll Aigelsreiter seiner Programmdirektorin noch kein Budget für das teure Sport-Superjahr vorgelegt haben. Vermittlungsversuche und gleich zwei sogenannten Handshakeangebote, um gesichtswahrend auf anderer Position im ORF zu bleiben, schlug Aigelsreiter aus.
Ein – nicht abgesprochenes und genehmigtes – Interview, indem er Ablösegerüchte mit Ambitionen auf den im nächsten Jahr gewählten ORF-Chef („Kann mir eine Bewerbung vorstellen“) offensiv zuvorkommen wollte, brachte nun beim amtierenden Generaldirektor Roland Weißmann das Fass zum Überlaufen.
Arbeitsrechts-Experten des Österreichischen Rundfunks sollen schon fieberhaft an einer Vertragsauflösung arbeiten – eine Ablöse soll nur mehr eine Frage von Stunden sein. Der „Vertrauensverlust“ sei einfach zu groß. Als erstes Zeichen der Entmachtung wird auch der zuletzt immer öfter kaltgestellte Rainer Pariasek das 88. Jubiläum der legendären Hahnenkamm-Rennen im TV moderieren. Als interimistische Nachfolgerin soll die bisherige stellvertretende Sportchefin Veronika Dragon-Berger aufrücken. Hinter den Kulissen sollen viele Sportfunktionäre und Verbände aufatmen, sie sollen teilweise monatelang auf einen Termin oder Rückruf gewartet haben. Manche von Aigelsreiters Amtsantritt bis heute ...
