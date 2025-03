Deutschland könnte kleine Cent-Münzen abschaffen

Die Rundungsregeln sollten dann in Europa „möglichst einheitlich“ sein. Tatsächlich versuchen bereits einige Euroländer, ohne die kleinsten Cent-Münzen auszukommen. Gänzlich abgeschafft sind sie aber nicht. In Finnland werden Barzahlungen etwa per Gesetz auf den nächstgelegenen Fünf-Cent-Betrag gerundet, etwa von 14,97 auf 14,95 Euro. Ein- und Zwei-Cent-Münzen werden nicht in Umlauf gebracht, sind aber ein gesetzliches Zahlungsmittel. Geschäfte könnten diese nicht akzeptieren, wenn sie gesondert darauf hinweisen.