Familientreffen seiner vielen Lieblinge aus Bronze

„Ich hab sie alle lieb“, schwärmt Guni Kumpf von den putzigen Figuren: „Ich habe mich immer persönlich um alle gekümmert.“ Ihre Lieblingsfigur trägt auch ihren Namen: Ballerina Guni. Gottfried Kumpfs Lieblingsfigur, so erzählt sie, ist der „Asoziale“. Der sitzende Mann mit Hut ziert daher auch das Cover des Werkverzeichnisses.



„Gottfried Kumpf und seine Skulpturen“, erschienen bei Amalthea, erhältlich mit Lithografie um 260 Euro im Dorotheum