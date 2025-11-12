Familientreffen seiner vielen Lieblinge aus Bronze

Guni Kumpf hat das Vermächtnis ihres Mannes als Buch herausgebracht. Der umfangreiche Hochglanzband „Gottfried Kumpf und seine Skulpturen“ ist in limitierter Auflage auch mit einer Lithografie des Künstlers zu haben.
Der große Elefant vor dem Naturhistorischen Museum, die Panda-Familie, der Löwe und die Flusspferde im Tiergarten Schönbrunn oder der Froschkönig-Brunnen in Simmering: Die rundlich niedlichen Bronze-Figuren von Gottfried Kumpf sind längst ein fester Bestandteil des Wiener Stadtbildes. Im Zoo gehören sie sogar zu den beliebtesten Fotomotiven.
Doch der 2022 verstorbene Künstler hat nicht nur Tiere in Skulpturen verewigt. Um sein vielfältiges Werk abzubilden, hat Guni Kumpf, langjährige Ehefrau und Managerin des Bildhauers, nun ein Werkverzeichnis zusammengestellt und herausgegeben. Dem Dorotheum hat sie darüber hinaus Lithografien zur Verfügung gestellt, die mit dem limitierten Prachtband erworben werden können.
Der 340 Seiten starke Hochglanz-Katalog selbst ist bei Amalthea erschienen und mit unzähligen Bildern liebevoll gestaltete Biografie sowie umfangreicher Werküberblick zugleich.
„Ich hab sie alle lieb“, schwärmt Guni Kumpf von den putzigen Figuren: „Ich habe mich immer persönlich um alle gekümmert.“ Ihre Lieblingsfigur trägt auch ihren Namen: Ballerina Guni. Gottfried Kumpfs Lieblingsfigur, so erzählt sie, ist der „Asoziale“. Der sitzende Mann mit Hut ziert daher auch das Cover des Werkverzeichnisses.
„Gottfried Kumpf und seine Skulpturen“, erschienen bei Amalthea, erhältlich mit Lithografie um 260 Euro im Dorotheum
