Messer und illegale Waffe bei 54-Jährigem entdeckt

Bei einer Nachschau hat die Polizei in der Wohnung eines Ferlachers (Kärnten) eine illegale Faustfeuerwaffe und jenes Messer entdeckt, mit dem zuvor Reifen zweier Autos aufgestochen worden waren.
Ein anonymer Hinweis führte die Polizei am Dienstag in die Wohnung eines 54-jährigen Ferlachers, der einer freiwilligen Nachschau zustimmte. Dabei wurde eine illegale Faustfeuerwaffe samt Munition und Zubehör entdeckt.
Im Wagen des Verdächtigen stießen die Beamten auf jenes Messer, mit dem am 7. und 10. November die Reifen von zwei Autos aufgestochen worden waren.
Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Weitere Ermittlungen laufen, danach folgt eine Anzeige.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.