Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachschau in Wohnung

Messer und illegale Waffe bei 54-Jährigem entdeckt

Kärnten
11.11.2025 21:17
Die Polizei rückte zu einer Nachschau in einer Wohnung in Ferlach aus. Dort fand sie unter ...
Die Polizei rückte zu einer Nachschau in einer Wohnung in Ferlach aus. Dort fand sie unter anderem ein Messer (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Bei einer Nachschau hat die Polizei in der Wohnung eines Ferlachers (Kärnten) eine illegale Faustfeuerwaffe und jenes Messer entdeckt, mit dem zuvor Reifen zweier Autos aufgestochen worden waren.

0 Kommentare

Ein anonymer Hinweis führte die Polizei am Dienstag in die Wohnung eines 54-jährigen Ferlachers, der einer freiwilligen Nachschau zustimmte. Dabei wurde eine illegale Faustfeuerwaffe samt Munition und Zubehör entdeckt.

Im Wagen des Verdächtigen stießen die Beamten auf jenes Messer, mit dem am 7. und 10. November die Reifen von zwei Autos aufgestochen worden waren.

Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Weitere Ermittlungen laufen, danach folgt eine Anzeige.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
183.351 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
95.276 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
82.306 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kärnten
Nachschau in Wohnung
Messer und illegale Waffe bei 54-Jährigem entdeckt
„Zauber der Weihnacht“
Buch von Bräuchen, Lichterfesten und Raunächten
Gemeinsames Kulturabo
„Etwas zusammen führen, was lange zusammengehört“
Unfassbare Tat
Schwer misshandelter Hund in Kärnten gerettet
Krone Plus Logo
Schildbürgerstreich
Warum Kärntner Kinder Klimaprojekt weichen müssen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf