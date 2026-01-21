Fehlendes Deutsch: Stadt kürzt Sozialleistungen

Neues in der Integration in Villach: Für Wohnungen und volle Sozialhilfe sind auch gewisse Sprachkenntnisse nachzuweisen.
Nach dem Messer-Attentat im vergangenen Jahre hat die Stadt Villach Integrations-Maßnahmen ergriffen. Im Bereich der Wohnungsvergabe werden Sprachenkenntnisse auf B1-Niveau verlangt.
In einem nächsten Schritt wird bei der Sozialhilfe nachgeschärft. Wer die vollumfängliche Sozialhilfe künftig empfangen will, der muss die erfolgreiche Absolvierung eines Deutschkurses auf B1-Niveau nachweisen. Mit diesem Sprachenlevel ist es den Absolventen möglich, sich selbstständig zu unterhalten und könnten Tehmen wie Arbeit Schule und Freizeit verstehen.
Eine weitere Voraussetzung ist die Absolvierung eines Werte- und Orientierungskurses. Hier werden die Grundlagen der österreichischen Gesellschaft vermittelt. Es gilt Werte, wie Gleichberechtigung, Menschenwürde und demokratische Prinzipien zu respektieren und zu reflektieren.
Sozialleistungen können gekürzt werden
Die Abschlüsse müssen der Stadt unaufgefordert vorgelegt werden. Sonst erfolgt eine Kürzung der Sozialhilfeleistungen um bis zu 50 Prozent. „Mit dieser Nachschärfung verbessern wir die Rahmenbedingungen für Menschen, die bei uns leben wollen. Denn gute Sprachkenntnisse und die Akzeptanz der gesellschaftlichen Werte eines Landes erhöhen den Integrationsgrad“, so Bürgermeister Günther Albel.
Ein entsprechendes Sprachkurse-Angebot würde es, so Integrationsreferentin und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, bereits durch das ÖIF-Integrationszentrum in Klagenfurt geben. „Dazu kommt ab März ein zur Gänze von der Stadt Villach finanzierter Deutschkurs im euen Bildungscampus am Stadtpark, vormals Richard-Wagner-Schule. Er richtet sich konkret an Eltern, insbesondere Mütter“, so Sandriesser.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.