Fehlendes Deutsch: Stadt kürzt Sozialleistungen

Sozialleistungen können gekürzt werden

Die Abschlüsse müssen der Stadt unaufgefordert vorgelegt werden. Sonst erfolgt eine Kürzung der Sozialhilfeleistungen um bis zu 50 Prozent. „Mit dieser Nachschärfung verbessern wir die Rahmenbedingungen für Menschen, die bei uns leben wollen. Denn gute Sprachkenntnisse und die Akzeptanz der gesellschaftlichen Werte eines Landes erhöhen den Integrationsgrad“, so Bürgermeister Günther Albel.