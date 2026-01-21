Vorteilswelt
Verschärfte Regeln

Fehlendes Deutsch: Stadt kürzt Sozialleistungen

Kärnten
21.01.2026 20:05
Die Stadt Villach verlangt höhere Deutsch-Kenntnisse.
Die Stadt Villach verlangt höhere Deutsch-Kenntnisse.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Neues in der Integration in Villach: Für Wohnungen und volle Sozialhilfe sind auch gewisse Sprachkenntnisse nachzuweisen.

0 Kommentare

Nach dem Messer-Attentat im vergangenen Jahre hat die Stadt Villach Integrations-Maßnahmen ergriffen. Im Bereich der Wohnungsvergabe werden Sprachenkenntnisse auf B1-Niveau verlangt.

In einem nächsten Schritt wird bei der Sozialhilfe nachgeschärft. Wer die vollumfängliche Sozialhilfe künftig empfangen will, der muss die erfolgreiche Absolvierung eines Deutschkurses auf B1-Niveau nachweisen. Mit diesem Sprachenlevel ist es den Absolventen möglich, sich selbstständig zu unterhalten und könnten Tehmen wie Arbeit Schule und Freizeit verstehen.

Eine weitere Voraussetzung ist die Absolvierung eines Werte- und Orientierungskurses. Hier werden die Grundlagen der österreichischen Gesellschaft vermittelt. Es gilt Werte, wie Gleichberechtigung, Menschenwürde und demokratische Prinzipien zu respektieren und zu reflektieren.

Sozialleistungen können gekürzt werden
Die Abschlüsse müssen der Stadt unaufgefordert vorgelegt werden. Sonst erfolgt eine Kürzung der Sozialhilfeleistungen um bis zu 50 Prozent. „Mit dieser Nachschärfung verbessern wir die Rahmenbedingungen für Menschen, die bei uns leben wollen. Denn gute Sprachkenntnisse und die Akzeptanz der gesellschaftlichen Werte eines Landes erhöhen den Integrationsgrad“, so Bürgermeister Günther Albel.

Ein entsprechendes Sprachkurse-Angebot würde es, so Integrationsreferentin und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, bereits durch das ÖIF-Integrationszentrum in Klagenfurt geben. „Dazu kommt ab März ein zur Gänze von der Stadt Villach finanzierter Deutschkurs im euen Bildungscampus am Stadtpark, vormals Richard-Wagner-Schule. Er richtet sich konkret an Eltern, insbesondere Mütter“, so Sandriesser.

Kärnten

