Spanish league
Lewandowski leads Barca to victory with a treble!
FC Barcelona have closed the gap on league leaders Real Madrid to three points in the Spanish soccer league!
After the "royals" had already failed to get past Rayo Vallecano 0-0 in the afternoon without Austrian international David Alaba, Barca landed a 4-2 away win at Celta de Vigo later that evening.
Barcelona delivered another entertaining performance in Vigo, particularly in the first half. Robert Lewandowski scored from the penalty spot (10') and later made it 2-1 (37').
Celta equalized twice before Lamine Yamal made it 3-2 in first-half stoppage time. Lewandowski then made the difference with his third goal (73').
