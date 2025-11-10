Auto-Crash zog Spur der Verwüstung durch Straße

Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten am Sonntagnachmittag zwei Pkws in Wien-Ottakring miteinander. Der Aufprall war so stark, dass eines der Fahrzeuge von der Straße geschleudert wurde und gegen ein weiteres Auto prallte. Ein 41-jähriger Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.
Ein Aufprall alleine reichte offenbar nicht: Am Sonntagnachmittag krachten an der Kreuzung Herbststraße-Kreitnergasse um 14.30 Uhr zwei Autos mit voller Wucht ineinander – warum, ist derzeit noch unklar. Durch den heftigen Aufprall wurde ein Wagen von der Straße geschleudert, riss ein Verkehrsschild aus der Verankerung und prallte in ein geparktes Auto.
Mann musste aus Pkw befreit werden
Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien eilten zum Unfallort: Sie mussten den schwer verletzten 41-jährigen Fahrer aus seinem demolierten Fahrzeug befreien und brachten ihn in ein Spital. Seine 43-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen davon.
Unfallursache wird ermittelt
Der Lenker des anderen Autos, ein 22-jähriger Rumäne, blieb unverletzt, sein 47-jähriger Mitfahrer zog sich eine Handverletzung zu. Die Erhebungen zum Unfallhergang laufen.
