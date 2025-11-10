Auto-Crash zog Spur der Verwüstung durch Straße

Ein Aufprall alleine reichte offenbar nicht: Am Sonntagnachmittag krachten an der Kreuzung Herbststraße-Kreitnergasse um 14.30 Uhr zwei Autos mit voller Wucht ineinander – warum, ist derzeit noch unklar. Durch den heftigen Aufprall wurde ein Wagen von der Straße geschleudert, riss ein Verkehrsschild aus der Verankerung und prallte in ein geparktes Auto.