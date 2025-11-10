Mann mit Rollator zieht Messer vor Tankstelle

Aufregung Sonntagabend in Wien-Brigittenau. Gegen 18.30 Uhr soll ein 67-jähriger Mann in einer Tankstelle ausgerastet sein, nachdem ihm ein Mitarbeiter wegen eines bestehenden Lokalverbots keine Zigaretten verkaufen wollte. Der Mann, der sich mit einem Rollator fortbewegte, soll laut Polizei im Verkaufsraum randaliert haben.