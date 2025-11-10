Mann mit Rollator zieht Messer vor Tankstelle

Aufregung Sonntagabend in Wien-Brigittenau. Gegen 18.30 Uhr soll ein 67-jähriger Mann in einer Tankstelle ausgerastet sein, nachdem ihm ein Mitarbeiter wegen eines bestehenden Lokalverbots keine Zigaretten verkaufen wollte. Der Mann, der sich mit einem Rollator fortbewegte, soll laut Polizei im Verkaufsraum randaliert haben.
Ein 52-jähriger Kunde versuchte, die Situation zu beruhigen und begleitete den Mann nach draußen. Doch dort eskalierte die Situation erneut: Der 67-Jährige soll plötzlich ein Messer gezogen und den Helfer mit dem Umbringen bedroht haben.
20 Zentimeter Küchenmesser sichergestellt
Der Randalierer entfernte sich zunächst zu Fuß vom Tatort, konnte jedoch von Beamten der Polizeiinspektion Vorgartenstraße kurz darauf angehalten und vorläufig festgenommen werden.
Die Polizisten stellten bei ihm ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge sicher, außerdem ein weiteres Messer. Der Mann zeigte sich laut Polizei teilweise geständig und wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt.
