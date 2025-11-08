German Bundesliga
Second win in a row! Gladbach celebrate against Cologne
For a long time they hadn't managed a full success and suddenly they've won three in a row, twice in Germany's Bundesliga and once in the DFB Cup: Borussia Mönchengladbach seem to be slowly but surely finding their way out of the crisis!
Thanks to goals from Philipp Sander (45'), Kevin Diks (62' / penalty) and ex-Austria goalscorer Haris Tabakovic (64'), the "Foals" beat 1. FC Köln 3:1.
Luca Waldschmidt reduced the deficit to 1:3 for the visitors in the 92nd minute, but this goal made no difference to Cologne's defeat.
