Dieser Film bringt sogar das Pentagon in Aufruhr

Im Film sehen wir einen Atomraketenangriff aus drei unterschiedlichen Perspektiven, darunter eben das Pentagon. Präzise wird die Krisensituation nachgezeichnet und klargemacht, wie weltverändernde Entscheidungen doch manchmal ganz einfach an den Gefühlen einzelner Entscheidungsträger hängen. Während Darsteller wie Idris Elba („Luther“), Greta Lee („Past Lives“), Rebecca Ferguson („Mission: Impossible“), Gabriel Basso („The Night Agent“) oder Anthony Ramos („Twisters“) exzellente Schauspielleistungen abliefern, fragt man sich vielleicht vor allem als nicht-amerikanischer Zuschauer trotzdem: Und wo bleibt die Perspektive der anderen Nationen, Menschen, Entscheidungsträger? Aber das hätte das Pentagon wohl nur noch mehr aufgeregt.