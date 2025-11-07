Vorteilswelt
Shooter on the run

First arrest after shots fired outside Viennese restaurant

Nachrichten
07.11.2025 09:46
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

After shots were fired in a Viennese restaurant in Vienna-Ottakring on Thursday evening, a first arrest has been made, according to information from "Krone". It is likely to be an accomplice. The shooter and a third person are said to still be on the run.

0 Kommentare

According to "Krone" information, a first arrest was made on Friday morning in connection with the shooting outside the Turkish restaurant. The investigators did not want to confirm the arrest at first. Two Chechens had been shot - one was critically injured, the other had died, apparently after being shot in the stomach.

The shooter and an accomplice are believed to still be on the run even after a large-scale search operation overnight. Shortly after the crime, compatriots of the victims reported that the shooter could be Serbian. Investigators stated that he was probably an Austrian citizen with a migration background.

More is now also known about the motive for the crime: It is said to have been about a dispute over a loan in Switzerland. In the course of the dispute, one person is said to have drawn a firearm and fired several shots at his two opponents.

