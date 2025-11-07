Shooter on the run
First arrest after shots fired outside Viennese restaurant
After shots were fired in a Viennese restaurant in Vienna-Ottakring on Thursday evening, a first arrest has been made, according to information from "Krone". It is likely to be an accomplice. The shooter and a third person are said to still be on the run.
According to "Krone" information, a first arrest was made on Friday morning in connection with the shooting outside the Turkish restaurant. The investigators did not want to confirm the arrest at first. Two Chechens had been shot - one was critically injured, the other had died, apparently after being shot in the stomach.
The shooter and an accomplice are believed to still be on the run even after a large-scale search operation overnight. Shortly after the crime, compatriots of the victims reported that the shooter could be Serbian. Investigators stated that he was probably an Austrian citizen with a migration background.
More is now also known about the motive for the crime: It is said to have been about a dispute over a loan in Switzerland. In the course of the dispute, one person is said to have drawn a firearm and fired several shots at his two opponents.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.