Conference League
The line-up: How Rapid start against CS Craiova
Here it is, the starting line-up with which Rapid coach Peter Stöger is looking for success in the Conference League duel with CS Universitatea Craiova!
The line-up:
With three competitive wins behind them, SK Rapid will now be looking to pick up some points in the league phase of the Conference League. On matchday three, coach Peter Stöger's squad will host Universitatea Craiova from Romania at the Weststadion today, in front of more than 22,000 fans, with the aim of filling their still empty points account. "If we want to be in the mix next year, then we'll have to get on the scoresheet," said Stöger.
Hütteldorfer were able to stabilize
Rapid had suffered heavy defeats against Lech Poznan (1:4) and Fiorentina (0:3) in the first two rounds. However, the Hütteldorfer have stabilized since the home defeat against the Florentines two weeks ago and returned to winning ways. In particular, Sunday's 2:1 home win against champions Sturm Graz should provide the necessary confidence - against the Romanian third-placed team in the league, who have only managed to pick up one point in their first two CoL games (1:1 against FC Noah).
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.