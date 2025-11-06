The line-up: How Rapid start against CS Craiova

With three competitive wins behind them, SK Rapid will now be looking to pick up some points in the league phase of the Conference League. On matchday three, coach Peter Stöger's squad will host Universitatea Craiova from Romania at the Weststadion today, in front of more than 22,000 fans, with the aim of filling their still empty points account. "If we want to be in the mix next year, then we'll have to get on the scoresheet," said Stöger.