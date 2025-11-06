Drama on the Glockner: Soldier on trial after exercise

The indictment lists exactly what happened: In the course of training a radar battalion, the accused had planned a challenging ski tour from the Johanneshütte via the Defreggerhaus to cross the Großvenediger at 3657 meters, followed by a descent via the Obersulzbachkees. However, the 13-strong group was surprised by bad weather - it started to snow on the ascent at minus six degrees, thick fog and icy winds.