Europa League
How Red Bull Salzburg start against Go Ahead Eagles
Here it is, the starting line-up with which Red Bull Salzburg coach Thomas Letsch is looking for success in today's Europa League clash with Go Ahead Eagles!
The line-up:
Red Bull Salzburg will be looking for their first points in today's fourth Europa League match. The "Bulls" welcome the Dutch Cup winners Go Ahead Eagles, who are already on six points. "It's a tough task for us, but we're really looking forward to it and we're fired up because we absolutely want to win," explained coach Thomas Letsch.
"They have enough quality in the team!"
The club, based in Deventer, a city with a population of 100,000, are currently only eleventh in the Eredivisie, but have already beaten Panathinaikos and Aston Villa in the current European Cup season. "That says a lot. They have enough quality in the team," warned Letsch, who worked in the Dutch league at Vitesse Arnhem from 2020 to 2022.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
